Vintage festival super Edizione speciale il 30 novembre
Ci si è accalcati per due giorni intorno al Pavaglione, ovunque ci fosse un espositore c’erano persone che guardavano, valutavano o compravano un capo di abbigliamento vintage, una lampada o un giocattolo d’epoca. Il bel tempo ha di certo dato una mano, ma la 38esima edizione di Lugo Vintage Festival ha superato ogni più rosea aspettativa per qualità e numero di persone che hanno affollato il centro. Gli organizzatori stimano in circa 20mila le presenze nelle due giornate. "Siamo abituati ai grandi numeri quando si parla del vintage festival, ma, davvero, anche noi dell’organizzazione siamo rimasti piacevolmente sgomenti di fronte a così tanta affluenza – dichiara Ilaria Laghi, responsabile organizzativa del festival –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CAROUSEL Vintage Festival II^ ed. Foligno, Pg Dj's battle: Roberta aka "Miss Cherry Lady" Vs Stefano Grelli aka "Mr. Hank" Social dance in chiusura serata Sabato 20 Settembre 2025 Infoline: 329.6185153 - facebook.com Vai su Facebook
Vintage, festival super. Edizione speciale il 30 novembre - Ci si è accalcati per due giorni intorno al Pavaglione, ovunque ci fosse un espositore c’erano persone che guardavano, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Successo per l’edizione autunnale del Vintage Festival ed edizione straordinaria a fine novembre - Si chiude con un successo oltre ogni precedente la 38* edizione di Lugo Vintage Festival: questo weekend infatti oltre 20 mila persone hanno affollato le piazze del centro di Lugo alla ricerca del ... Lo riporta ravenna24ore.it
«Oltre 20mila persone» a Lugo per un Vintage Festival da record - Si chiude con un successo oltre ogni precedente la 38esima edizione di Lugo Vintage Festival: lo scorso weekend infatti «oltre 20 mila persone – scrivono gli organizzatori – hanno affollato le piazze ... Da ravennaedintorni.it