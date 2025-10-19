vintage festival super edizione speciale il 30 novembre

Ci si è accalcati per due giorni intorno al Pavaglione, ovunque ci fosse un espositore c’erano persone che guardavano, valutavano o compravano un capo di abbigliamento vintage, una lampada o un giocattolo d’epoca. Il bel tempo ha di certo dato una mano, ma la 38esima edizione di Lugo Vintage Festival ha superato ogni più rosea aspettativa per qualità e numero di persone che hanno affollato il centro. Gli organizzatori stimano in circa 20mila le presenze nelle due giornate. "Siamo abituati ai grandi numeri quando si parla del vintage festival, ma, davvero, anche noi dell’organizzazione siamo rimasti piacevolmente sgomenti di fronte a così tanta affluenza – dichiara Ilaria Laghi, responsabile organizzativa del festival –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

