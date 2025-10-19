Vincono le difese È pareggio tra Corridonia e Azzurra Mariner

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

0 AZZURRA MARINER 0 Pettinari, Bordi, Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (41’st Marinelli), Bedetta Nicola, Merzoug (26’st Ogievba), Pucci, Atzori (38’st D’Angelo). All.: Martinelli. AZZURRA MARINER: Coccia, Nicolosi, Devito, Colletta, Napolano, Schiavi, Verdesi (6’st Cofini), Rossi, Machado (10’st Bonifazi), De Panicis, Panza (6’st Cameli). All.: Morelli. Arbitro: Serenellini di Ancona. La squadra di Martinelli teme l’avversario sceso al Martini forte di una classifica di tutto rispetto. Il Corridonia impronta l’incontro sulla prudenza, non disdegnado di far male di rimessa. È una partita combattuta, ma abbastanza povera di emozioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vincono le difese 200 pareggio tra corridonia e azzurra mariner

© Sport.quotidiano.net - Vincono le difese. È pareggio tra Corridonia e Azzurra Mariner

Altri contenuti sullo stesso argomento

vincono difese 200 pareggioVincono le difese. &#200; pareggio tra Corridonia e Azzurra Mariner - 0 AZZURRA MARINER 0 Pettinari, Bordi, Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (41’st Marinelli), Bedetta Nicola, Merzoug (26’st ... sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Vincono Difese 200 Pareggio