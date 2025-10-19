Vincono le difese È pareggio tra Corridonia e Azzurra Mariner
0 AZZURRA MARINER 0 Pettinari, Bordi, Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (41’st Marinelli), Bedetta Nicola, Merzoug (26’st Ogievba), Pucci, Atzori (38’st D’Angelo). All.: Martinelli. AZZURRA MARINER: Coccia, Nicolosi, Devito, Colletta, Napolano, Schiavi, Verdesi (6’st Cofini), Rossi, Machado (10’st Bonifazi), De Panicis, Panza (6’st Cameli). All.: Morelli. Arbitro: Serenellini di Ancona. La squadra di Martinelli teme l’avversario sceso al Martini forte di una classifica di tutto rispetto. Il Corridonia impronta l’incontro sulla prudenza, non disdegnado di far male di rimessa. È una partita combattuta, ma abbastanza povera di emozioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Al Deghi Center vincono le difese ? Un punto a testa per Lecce e Lazio ? Risultato finale e cronaca - facebook.com Vai su Facebook
#Palermo Peda: «Con la difesa si vincono i campionati. Bello vedere i tifosi sempre con noi» https://mondopalermo.it/peda-con-la-difesa-si-vincono-i-campionati-bello-vedere-tifosi-sempre-con-noi/… #Sicilia - X Vai su X
Vincono le difese. È pareggio tra Corridonia e Azzurra Mariner - 0 AZZURRA MARINER 0 Pettinari, Bordi, Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (41’st Marinelli), Bedetta Nicola, Merzoug (26’st ... sport.quotidiano.net scrive