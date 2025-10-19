Vincenzo Salemme e l’etica del riso | quando la promessa diventa coscienza

2anews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’anteprima napoletana all’Arena Flegrea dello scorso 20 settembre, la commedia di Vincenzo Salemme approda ufficialmente al Teatro Diana, suggellando ancora una volta il legame profondo tra l’autore e la sua città. Parte con slancio, tra applausi e attese, la quarantacinquesima stagione del Teatro Diana, che inaugura il suo nuovo cartellone con la più recente . 🔗 Leggi su 2anews.it

vincenzo salemme e l8217etica del riso quando la promessa diventa coscienza

© 2anews.it - Vincenzo Salemme e l’etica del riso: quando la promessa diventa coscienza

Leggi anche questi approfondimenti

vincenzo salemme l8217etica risoVincenzo Salemme, sant’Anna e la corte dei miracoli - Siamo particolarmente felici perché questo è un pubblico competente. Secondo ilmattino.it

vincenzo salemme l8217etica risoSalemme prova Eduardo e racconta il 'segreto' del teatro - Era il 1977, aveva 20 anni esatti, quando Sergio Solli (attore di navigata tradizione partenopea) lo portò con sé nel mitico Studio 5 di Cinecittà. Come scrive msn.com

vincenzo salemme l8217etica riso«La commedia non esiste»: Vincenzo Salemme tra Eduardo e il mistero del teatro - C’è una soglia invisibile tra la memoria e il presente, tra l’eredità e il gesto che la rinnova. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Vincenzo Salemme L8217etica Riso