Villaggio Pokémon a Le Gru | tre giorni di carte e sorprese

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dei Pokémon arriva a Torino. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 20.00, Le Gru ospiterà un appuntamento speciale interamente dedicato al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), fenomeno globale che da oltre vent’anni appassiona milioni di giocatori e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

