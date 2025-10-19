Villaggio Falcone diventa per un giorno il villaggio della sicurezza stradale
Un’area attrezzata con la segnaletica stradale, i semafori, le strisce pedonali, le rotatorie, i con mini automobili. Via Raoul Follereau, domenica 19 ottobre, è stata trasformata per organizzare un progetto di “sicurezza stradale”.La sicurezza stradaleVillaggio Falcone, per una giornata, si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
