Vigilanza e sicurezza si va verso la riforma | nasce la proposta di legge Costa-Alviti

Napoli, 19 novembre 2025- Sicurezza sussidiaria e complementare, nasce la proposta di legge Costa–Alviti Si è svolto presso la sede dell’ Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate (A.N.G.P.G.) di Napoli, un importante incontro dedicato alla riforma del Comparto Vigilanza e Sicurezza e al ruolo strategico della sicurezza sussidiaria e complementare nel contesto nazionale. All’iniziativa hanno preso parte l’ On. Sergio Costa, Vice Presidente della Camera dei Deputati, già Ministro dell’Ambiente e Generale dell’Arma dei Carabinieri, e il Presidente dell’ A.N.G.P.G., Dott. Giuseppe Alviti, promotore di un percorso di valorizzazione e riconoscimento del settore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it