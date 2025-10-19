Vigevano stanco di aspettare sfonda vetrata al pronto soccorso | arrestato 35enne

Vigevano (Pavia), 19 ottobre 2025 - Resta nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri, in attesa della convalida dell'arresto, con eventuale giudizio per direttissima, nell'udienza fissata per domani, lunedì 20 ottobre, al Tribunale di Pavia. L'uomo, 35enne di nazionalità marocchina, è accusato di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Nel pomeriggio di ieri, sabato 18 ottobre, era arrivato con l'ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano per forti dolori a un braccio, già ingessato. Ma ha perso la pazienza per l'attesa che si prolungava a suo dire troppo, mentre il personale sanitario gli spiegava che c'erano casi più gravi del suo che avevano la priorità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vigevano, stanco di aspettare sfonda vetrata al pronto soccorso: arrestato 35enne

