Vigevano (Pavia), 19 ottobre 2025 - Un altro furto dal magro bottino, questa volta ai danni di un'officina. I ladri sono entrati forzando una finestra e hanno portato via solo un computer portatile. Gli ignoti malviventi hanno preso di mira un Centro revisioni in strada del Porto a Vigevano, nella notte tra venerdì e ieri, sabato 18 ottobre, ma non erano evidentemente interessati ad attrezzi o altro materiale, che non hanno toccato, frugando invece negli uffici, forse in cerca di soldi in contanti che non hanno trovato, accontentandosi quindi di portar via il computer portatile, probabilmente facile da ricettare per monetizzare in fretta il pur magro bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, furto in un centro revisioni: rubato un computer portatile