Viene portato in pronto soccorso per un dolore al braccio e distrugge la sala d'attesa | 35enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 35enne per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Ieri, sabato 18 ottobre, l'uomo avrebbe danneggiato il pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia) perché spazientito dall'attesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

