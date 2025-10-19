Viene portato in pronto soccorso per un dolore al braccio e distrugge la sala d'attesa | 35enne arrestato

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno arrestato un 35enne per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Ieri, sabato 18 ottobre, l'uomo avrebbe danneggiato il pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia) perché spazientito dall'attesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

viene portato pronto soccorsoViene portato in pronto soccorso per un dolore al braccio e distrugge la sala d’attesa: 35enne arrestato - I carabinieri hanno arrestato un 35enne per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Segnala fanpage.it

viene portato pronto soccorsoVigevano, stanco di aspettare sfonda vetrata al pronto soccorso: arrestato 35enne - L’uomo ha perso la pazienza con reazione violenta per l'attesa che a suo dire si prolungava troppo. Riporta msn.com

viene portato pronto soccorso“Lasciato in barella al pronto soccorso mentre vomitava e dimesso, è morto”: la denuncia dei familiari - “Parcheggiato” su una barella per ore mentre rimette sostanza scura e nonostante l’indicazione del medico curante di eseguire una ... Secondo corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Viene Portato Pronto Soccorso