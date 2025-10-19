Vieira le dichiarazioni del tecnico ligure dopo Genoa Parma

Calcionews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di Vieira dopo quella che è stata la partita di Serie A Genoa Parma Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Vieira ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Genoa Parma di Serie A. LE DICHIARAZIONI – «» LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vieira le dichiarazioni del tecnico ligure dopo genoa parma

© Calcionews24.com - Vieira, le dichiarazioni del tecnico ligure dopo Genoa Parma

Altri contenuti sullo stesso argomento

vieira dichiarazioni tecnico ligureGenoa, le parole di Vieira in conferenza stampa: Come procede il recupero di Ostigard e out Stanciu e Messias - Patrick Vieira, tecnico della squadra ligure, ha parlato ai microfoni in vista del match con il Parma di domenica alle ore 15:00 al Ferraris. Riporta gonfialarete.com

vieira dichiarazioni tecnico ligureGenoa, Vieira sicuro: «Siamo molto motivati. Obiettivo inseguire una vittoria importante per la classifica» - Le dichiarazioni Il Genoa si prepara a tornare in campo con ritrovata determinazione, e il tecnico Patrick Vieira ha v ... Si legge su calcionews24.com

Vieira: “Genoa? Dopo una settimana avevo capito di aver fatto la scelta giusta” - Arrivato a stagione in corso al posto di Alberto Gilardino, ... Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Vieira Dichiarazioni Tecnico Ligure