VIDEO | Un nuovo polo logistico Avis | un vantaggio per tutta la comunità

Modenatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato sabato 18 ottobre a Modena, in via Emilio Po 20, il nuovo Polo Logistico di AVIS Provinciale Modena, una struttura moderna e funzionale che segna un passo decisivo nell’ottimizzazione delle attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione del sangue e dei materiali sanitari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

VIDEO | Un nuovo polo logistico Avis: un vantaggio per tutta la comunità - È stato inaugurato sabato 18 ottobre a Modena, in via Emilio Po 20, il nuovo Polo Logistico di AVIS Provinciale Modena, una struttura moderna e funzionale che segna un passo decisivo nell’ottimizzazio ... Secondo modenatoday.it

video nuovo polo logisticoA Romentino spunta un nuovo polo logistico da 35 mila metri quadrati alle porte del paese - Il sindaco Caccia: «Previsti interventi ambientali e un nuovo parcheggio» ... Come scrive lavocedinovara.com

video nuovo polo logisticoMontalto Uffugo, inaugurato il nuovo polo logistico di PAC 2000 A - Grande orgoglio per i soci di PAC 2000 A che a Montalto Uffugo hanno partecipato all'inaugurazione del polo logistico, uno fra i più importanti del Sud Italia ... Si legge su montaltouffugonline.it

Cerca Video su questo argomento: Video Nuovo Polo Logistico