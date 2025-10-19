VIDEO Milan-Fiorentina | pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a San Siro. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Fiorentina! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo. Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - VIDEO, Milan-Fiorentina: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Appuntamento alle 0:10 su Canale 5 con Pressing-Nel cuore dello sport: intanto sveliamo la nostra super formazione. Conducono Alberto Brandi e Monica Bertini ? I commenti a caldo su Milan-Fiorentina e l’analisi di tutti i temi della settima giornata di Seri - facebook.com Vai su Facebook

Italya Serie A'da AC Milan ve Fiorentina kozlarini paylasiyor! AC Milan - Fiorentina mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4oxNYg9 - X Vai su X

Milan-Fiorentina: Loftus Cheek verso il forfait - Continuano i problemi in casa Milan: dopo gli infortuni di Pulisic e Rabiot, anche Loftus Cheek potrebbe saltare la sfida contro la Fiorentina. Secondo sport.sky.it

Milan-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Fiorentina è il posticipo della 7ª giornata di Serie A: la partita si disputa stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45 ... Da fanpage.it