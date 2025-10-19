VIDEO- L’Irpinia resiliente | Per restare ci vuole coraggio

Tempo di lettura: 2 minuti Mese di ottobre, tempo delle ultime vendemmie. E per celebrare questo antico rito contadino, Linea Verde fa tappa in provincia di Avellino, nell’Irpinia ricca di natura, storia e tradizioni. ( APRI QUI E GUARDA LA PUNTATA IN IRPINIA) Ma anche terra di resilienza, terra che si è saputo rialzare dalla tragedia del terremoto del 1980 che ha raso al suolo proprio quei paesi altirpini oggi protagonisti della puntata. Rocca San Felice, Zungoli, Sant’Angelo all’Esca, Frigento, San Mango sul Calore: immagini di oggi ma anche di ieri, quando le persone camminavano tra le macerie e tra i corpi privi di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

