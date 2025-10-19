Video hot vendette d’onore e tanti errori | la guerra intestina al clan di Napoli finisce in manette

Un intreccio di vendette per un caso di revenge porn culminato con il ferimento grave di un 23enne nei Quartieri spagnoli di Napoli e una gambizzazione, ha fatto emergere un caso di camorra. La vicenda, ricostruita dai carabinieri, ha portato all’arresto di un capoclan, di una giovane donna e di due minorenni. Alla radice di tutto un video hot, con protagonista la figlia del boss e il fidanzato di 17 anni, anche lui affiliato alla cosca: immagini che il ragazzo incautamente ha mostrato ad altri, scatenando la vendetta del padre-padrino. Nonostante si trovasse ai domiciliari, il capoclan ha voluto occuparsi personalmente della spedizione punitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

