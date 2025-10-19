Video hot con la figlia del boss scatena un agguato d’onore

Tempo di lettura: 2 minuti E’ maturato all’interno di un gruppo malavitoso dei Quartieri Spagnoli e sarebbe riconducibile a questioni d’onore l’agguato avvenuto a Napoli lo scorso 15 settembre in cui è rimasto ferito gravemente uno dei due occupanti una Smart crivellata di colpi. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, della DDA e della Procura per i Minorenni di Napoli, a farne le spese non sarebbe stato neppure il reale obiettivo della pioggia di fuoco che solo per puro caso non ha fatto vittime. Tutto sarebbe accaduto perché uno dei componenti del gruppo, legato sentimentalmente con la giovane figlia del capo aveva mostrato dei video espliciti dei rapporti sessuali consumati tra lui e la ragazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

