VIDEO | Bucchi elogia la squadra | Vinti tanti duelli tre punti importanti Bravi ragazzi

Cristian Bucchi è il ritratto della soddisfazione in sala stampa: “Oggi abbiamo visto un grande spettacolo e lo avrei detto anche se non avessimo vinto. Tutte e due le squadre hanno giocato a calcio per imporsi e fare gol davanti a un pubblico eccezionale. Ringrazio i nostri tifosi, per noi è una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it