VIDEO | Bucchi elogia la squadra | Vinti tanti duelli tre punti importanti Bravi ragazzi

Arezzonotizie.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Bucchi è il ritratto della soddisfazione in sala stampa: “Oggi abbiamo visto un grande spettacolo e lo avrei detto anche se non avessimo vinto. Tutte e due le squadre hanno giocato a calcio per imporsi e fare gol davanti a un pubblico eccezionale. Ringrazio i nostri tifosi, per noi è una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tavernelli regala la vittoria al Pescara: Bucchi elogia la squadra - C’è grande soddisfazione al termine dei novanta minuti di Pescara per il successo maturato in extremis grazie alla prodezza di Tavernelli, al secondo gol nelle ultime due partite. Segnala lanazione.it

