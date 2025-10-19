Vicenza auto si schianta contro fontana | morti tre ragazzi ad Asiago Due giovani feriti
Tre ragazzi ventenni sono morti a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte, intorno alle ore 3, ad Asiago, in provincia di Vicenza. A quanto si apprende i tre, di età tra i 20 e i 25 anni, viaggiavano a bordo di un’auto che è sbandata e si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Feriti anche altri due passeggeri che sono stati trasferiti in ospedale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Domenica ecologica, 19 ottobre Lascia l'auto a casa e usa i mezzi pubblici: tariffe agevolate e servizio potenziato! Su tutte le linee urbane di Vicenza sarà possibile viaggiare per tutta la giornata con unico biglietto urbano da 1.70 euro, senza limiti tempor - facebook.com Vai su Facebook
Vicenza, due donne travolte da auto all'uscita della messa: una è grave #vicenza #incidente #12ottobre - X Vai su X
Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: muoiono tre giovani - L’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Come scrive affaritaliani.it
L’auto si schianta sulla fontana alla rotatoria, dramma ad Asiago: 3 ventenni morti e due feriti - L’auto con i cinque giovani ha impattato a forte velocità contro la fontana che fa da rotatoria danneggiandola e ... Da fanpage.it
Auto si schianta contro fontana ad Asiago, morti tre ventenni - Drammatico incidente stradale nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza: tre ventenni sono morti ed un quarto giovane, 21 anni, è ricoverato all’ospedale di Bassano in gravi condizioni. Secondo msn.com