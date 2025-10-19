Viareggio trema il Comune | Del Ghingaro perde la maggioranza si dimettono 3 consiglieri
Terremoto al Comune di Viareggio per le dimissioni annunciate oggi, 19 ottobre 2025, da tre consiglieri comunali di maggioranza, tutti eletti con la lista civica del sindaco Giorgio Del Ghingaro (centrosinistra) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
