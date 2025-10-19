Viareggio trema il Comune | Del Ghingaro perde la maggioranza si dimettono 3 consiglieri

Firenzepost.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto al Comune di Viareggio per le dimissioni annunciate oggi, 19 ottobre 2025, da tre consiglieri comunali di maggioranza, tutti eletti con la lista civica del sindaco Giorgio Del Ghingaro (centrosinistra) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

viareggio trema il comune del ghingaro perde la maggioranza si dimettono 3 consiglieri

© Firenzepost.it - Viareggio, trema il Comune: Del Ghingaro perde la maggioranza, si dimettono 3 consiglieri

Leggi anche questi approfondimenti

viareggio trema comune ghingaroViareggio: Silvia Bertolucci lascia la Lista Civica Del Ghingaro e passa al Gruppo Misto - Silvia Bertolucci abbandona il gruppo consiliare Lista Civica Del Ghingaro per entrare nel Gruppo Misto in rappresentanza del Partito Liberaldemocratico. Lo riporta versiliatoday.it

viareggio trema comune ghingaroViareggio, rimpasto di deleghe a sorpresa, Tomei entra al posto di Servetti. Sfiducia a metà per tre assessori -   Rimosse le competenze più importanti di Pierucci e Mei: i lavori pubblici e la pubblica istruzione ... Da msn.com

Del Ghingaro replica al Pd: "Sono la loro ossessione" - Alla polemica innestata da alcuni esponenti del Pd sulle dimissioni del sindaco Bruno Murzi dalla presidenza dell’Ambito Turistico Versilia, ora interviene il primo cittadino di Viareggio, Giorgio del ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Viareggio Trema Comune Ghingaro