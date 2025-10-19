Viareggio, 19 ottobre 2025 – Era nell’aria, carica tensioni, ormai da un mese. Da quando si è manifestata la candidatura del capogruppo della maggioranza David Zappelli nella Casa Riformista di Eugenio Giani, nel campo largo a fianco dei Dem, entrambi al centro dello scontro con il sindaco Giorgio Del Ghingaro da quando si è rotto il patto sull’asse Viareggio-Firenze del 2020. E alla fine la saetta è arrivata. Caricata dai lunghi silenzi del primo cittadino e dall’acuto del presidente del Festival Pucciniano Fabrizio Miracolo che, venerdì sera, dai microfoni di 50News Versilia, ha manifestato apertamente l’auspicio di un rimpasto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, rimpasto di deleghe a sorpresa, Tomei entra al posto di Servetti. Sfiducia a metà per tre assessori