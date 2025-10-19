Viaggio nei film d’animazione Una serata di gala con Mario Biondi

Torna ad incantare il pubblico il Musicfilm Festival, in programma dal 20 al 23 novembre, che trasformerà ancora una volta la città in un palcoscenico d’eccezione per le colonne sonore del cinema. L’atteso evento, dedicato alla musica da film e al doppiaggio, culminerà sabato 22 novembre con una serata-evento di gala dal titolo ’Parte del tuo mondo. Viaggio nei film d’animazione’, che avrà come ospite Mario Biondi. La serata finale, in programma al Teatro Nuovo, si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso le più belle musiche del cinema d’animazione internazionale. Dalle indimenticabili melodie Disney alla poesia dello Studio Ghibli, dai successi della Pixar a quelli della DreamWorks, fino ai preziosi contributi italiani di Enzo D’Alò, l’evento promette di raccontare l’anima dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

