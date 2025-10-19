Viaggi da incubo Treni fermi e assalto ai bus

Pochi bus, informazioni scarse, indicazioni confuse, zero taxi. Altro week end di caos in stazione a Lecco per la sospensione della circolazione ferroviaria tra la città e Colico: un film già visto quest’estate, durante i tre giorni di chiusura totale della linea per tre mesi. Eppure, nonostante il precedente, nulla o poco sembra cambiato nell’organizzazione. La serrata è scattata allo scoccare della mezzanotte tra giovedì e venerdì e proseguirà fino a tutto oggi. L’altro giorno studenti e lavoratori si sono così ritrovati a contendersi un posto sui pullman sostitutivi, molto meno capienti e molto più lenti dei treni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viaggi da incubo. Treni fermi e assalto ai bus

