Viadotto chiuso aziende in crisi Costo dei trasporti alle stelle La Cna | la Provincia deve aiutarci
Continua a generare pesanti conseguenze su mobilità e sistema produttivo del territorio la chiusura del ponte di Bressana. Cna Pavia ha elaborato una relazione dettagliata nella quale indica i maggiori costi sostenuti e chiede alla Provincia interventi urgenti per ridurre i disagi in particolare di imprese e lavoratori. In base alla relazione tecnica redatta da Simone Stefanuto, funzionario del settore trasporto, la chiusura del ponte ha reso obbligatoria la deviazione dei mezzi pesanti, generando un calo del fatturato e un significativo aggravio di costi per le imprese di autotrasporto locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
