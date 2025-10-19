Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade sulla A24 Roma Teramo per un incidente in direzione Roma si sta in coda e si transita su una sola corsia da Carsoli a Vicovaro Mandela più avanti per traffico penso code dal bivio per la A1 roma-napoli alla barriera di Roma Est sempre sulla A24 verso Teramo per lavori di messa in sicurezza permanente uso il tratto autostradale tra Ponte di Nona e fine complanare sul tratto Urbano code a tratti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale verso la Salaria per un veicolo in panne Si procede a rilento sulla formazione Roma nord da Settebagni al bivio per il raccordo anulare proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso code tra Cassia bis e Salaria in carreggiata esterna per traffico code dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud guarda le consolari un incidente sulla Salaria e località Santa Maria crea code da Borgo Quinzio verso Roma sulla Cassia bis per traffico intenso si sta in coda da le rughe a Formello in direzione raccordo anulare nella stessa direzione sulla statale Pontina traffico incolonnato da Pomezia di pratica da Francesca che vende Astra infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 19:25