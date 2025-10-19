Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle strade per un veicolo in panne si sta in coda sulla diramazione Roma nord da Settebagni al bivio per il raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud si sta in coda da Tor Vergata raccordo anulare per un incidente sulla A24 roma-teramo in direzione Roma si sta in coda da Carsoli a Vicovaro Mandela più avanti per traffico intenso code dal bivio per la A1 roma-napoli alla barriera di Roma Est sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico in senso chiude tra Cassia bis Salaria e per un precedente incidente Ora Risolto all'altezza della diramazione Roma sud e rimangono crude dalla Casilina all'ardeatina in carreggiata perno per traffico code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud diamo uno sguardo alle consolari un incidente sulla Salaria località Santa Maria crea code da Borgo Quinzio verso Roma sulla Cassia bis per traffico intenso si sta in coda dalle rughe a Formello in direzione raccordo anulare sempre nella stessa direzione rallentamenti sulla via Aurelia da Raccordo Anulare ci spostiamo a sud della capitale per un incidente Ora Risolto sulla via del mare permangono code da Dragoncello al Centro Giano verso raccordo anulare sulla statale Pontina traffico incolonnato da Pomezia via di Pratica in direzione Raccordo Anulare e infine un aggiornamento sulla Roma Teramo che lavori di messa in sicurezza permanente chiuso il tratto autostradale Ponte di Nona e fine complanare in direzione Teramo da Francesca chiovenda e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 18:25