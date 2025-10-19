Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito l'aggiornamento sulla Roma Teramo per bene chiuso il tratto autostradale tra Ponte di Nona e fine complanare in direzione Teramo Per consentire il recupero dei materiali dispersi andiamo sulla 24 nel tratto Urbano code dal bivio per la tangenziale a Portonaccio verso raccordo anulare sulla diramazione Roma nord per stare attenzione per un veicolo in panne al km 19 tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione raccordo anulare proseguiamo sulla terra mazione Roma nord nella stessa direzione si procede a rilento da Settebagni al bivio per il raccordo anulare proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a rallentamenti tra Flaminia Salaria e tra diramazione Roma sud e Ardeatina in carreggiata esterna si rilento dalla Ardeatina l'appia e infine sulla statale Pontina rallentamenti da Pomezia via di Pratica in direzione raccordo anulare da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

