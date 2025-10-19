Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un cordiale Buon pomeriggio dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla Roma Teramo permane chiuso il tratto autostradale tra Ponte di Nona e fine completare in direzione Teramo Per consentire il recupero dei materiali dispersi ci spostiamo a Roma risolto un incidente all'altezza dello Scalo di San Lorenzo sulla tangenziale est terminate le ripercussioni sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est circolazione al momento scorrevole sulla statale Pontina anche qui risolto l'incidente avvenuto in precedenza circolazione regolare tra Spinaceto e vie di pratica in direzione Latina per il trasporto pubblico ricordiamo che per lavori di riqualificazione del tratto sopraelevato della tangenziale est fino al 7 dicembre l'intero servizio tranviario sospeso e sostituito da bus che seguiranno gli stessi percorsi dei tram da Francesca che vende a Sal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

