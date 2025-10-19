Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi viaggio sulla Roma Teramo per la presenza di materiali dispersi su strada è chiuso il tratto tra Ponte di Nona e la fine della complanare e restiamo sempre sulla Roma Teramo Dove troviamo code tra Castel Madama e Vicovaro Mandela In entrambe i casi in direzione di Teramo segnaliamo un incidente sulla tangenziale est avvenuto all'altezza dello Scalo di San Lorenzo Pertanto ci sono ripercussioni sul tratto Urbano della A24 code a partire da Portonaccio il tutto verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Prenestina e Appia sulla Pontina a seguito di un incidente Ci sono code tra Spinaceto e via di Pratica lezione Latina diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia bis e il traffico è rallentato tra il raccordo via della Giustiniana in direzione di Viterbo disagi anche sulla via Cristoforo Colombo code tra via di mezzo e via di Acilia direzione Ostia si rallenta su via Appia tra Santa Maria delle Mole e Frattocchie verso Albano Laziale da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiorna un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

