Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura perché in viaggio la Roma Teramo un invito All'attenzione per la presenza di materiali dispersi su strada è chiuso il tratto tra Ponte di Nona e la fine della complanare restiamo sempre sulla Roma Teramo dove per traffico Ci sono code tra Tivoli e vi farò Mandela in entrambi i casi in direzione di Teramo mentre per traffico intenso sulla A1 Roma Napoli Ci sono code all'altezza di Valmontone verso Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta traffico tra Appia Tuscolana è tratto il Bella Monaca e La Rustica in carreggiata interna code tra La Rustica alla Casilina sulla Pontina si rallenta tra Spinaceto via di Pratica direzione Latina diamo uno sguardo le consolari sulla Cassia bis e il traffico è rallentato tra il raccordo è via della Giustiniana in direzione di Viterbo risolto l'incidente avvenuto in precedenza sulla Flaminia Al momento il traffico è regolare su via Prenestina si rallenta per traffico all'altezza di via di Torrenova è più avanti tra Borghesiana e Colle del Sole In entrambe le direzioni si rallenta anche su via Casilina all'altezza di finocchio le due direzioni La Rosa Galati infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 12:25