Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura perché in viaggio sulla Roma Teramo un invito All'attenzione per la presenza di materiali dispersi su strada è chiuso il tratto tra Ponte di Nona e la fine della complanare Pertanto ci sono code a partire da Settecamini in direzione Teramo mentre per traffico intenso sulla A1 Roma Napoli code all'altezza di Valmontone verso Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta per traffico tra appia-tuscolana mentre sulla Pontina si rallenta tra Spinaceto e via di Pratica direzione Latina diamo uno sguardo alle consolari segnaliamo un incidente sulla Flaminia avvenuto all'altezza della galleria Montebello al momento si transita su una sola corsia di marcia in direzione del raccordo su via Prenestina si rallenta per traffico all'altezza di via di Torrenova è più avanti tra Borghesiana e Colle del Sole In entrambe le direzioni si rallenta anche su via Casilina all'altezza di finocchio nelle due direzioni Cambiamo argomento e parliamo di eventi prosegue la festa parrocchiale al Prenestino via Roberto Malatesta è chiusa via Renzo da Ceri a via Erasmo Gattamelata previste modifiche al trasporto pubblico la linea 545 effettuerà la fermata di capolinea in Piazza Malatesta mentre dell' 81 412 enm ci saranno a deviare in via Prenestina da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 11:25