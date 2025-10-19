Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente avvenuto sulla via Flaminia all'altezza della galleria di Montebello al momento si transita su una sola corsia di marcia in direzione del raccordo che spostiamo sulle autostrade un invito All'attenzione perché in viaggio sulla Roma Teramo per la presenza di materiali dispersi su strada è chiuso il tratto tra Ponte di Nona e la fine della complanare verso Teramo prestare Attenzione anche sull'autostrada A1 Roma Napoli per la presenza di materiali dispersi tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma mentre sulla diramazione Roma Sud segnaliamo la presenza di un auto in avaria tra San Cesareo e il bivio con l'autostrada A1 Milano Napoli in quest'ultima direzioni prestare attenzione e chiusura il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che la rete tranviaria di Roma sarà ferma fino al 7 dicembre per consentire i lavori di manutenzione a cura di Anas sulla sopra della tangenziale il servizio Sara Garantito da busta sostitutivi che seguiranno gli stessi percorsi dei tram previsto un incremento di corse da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 10:25