Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle strade autostrade della nostra regione ad eccezione di un invito All'attenzione per chi è in viaggio sulla Roma Teramo per la presenza dei materiali dispersi su strada è chiuso il tratto tra Ponte di Nona e la fine della complanare verso Teramo prestare Attenzione anche sull'autostrada A1 Roma Napoli per la presenza di materiali dispersi tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma Cambiamo argomento e siamo di eventi ci spostiamo a Terracina si svolge oggi l'evento automobilistico mi da mare per i veicoli d'epoca il viaggio nel tempo tra Terracina Fondi Sperlonga e Monte San Biagio perché nello svolgimento dalle ore 11 e fino al termine verranno istituiti il divieto di sosta su tutto piazzale Marcello Falcone e il divieto di transito sulle strade interessate dall'evento prestare attenzione a l'etica sul posto da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 09:25