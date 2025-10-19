Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 08 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento alla circolazione risulta regolare sulle strade autostrade della nostra regione non ci sono Infatti criticità da segnalare parliamo di eventi a Roma si svolge oggi alle 8:30 la nuova edizione della mezza maratona una corsa alla scoperta delle bellezze della capitale il percorso della lunghezza di circa 21 Km passando tra Colosseo Circo Massimo e tanti altri luoghi storici fino a via Cavour con via degli Annibaldi Per consentire l'allestimento delle strutture già da ieri sono state chiuse al traffico alcune strade tra cui via del Circo Massimo via Cavour via degli Annibaldi via delle Terme di Caracalla e altre vie interessate dall'evento disagi anche per il trasporto pubblico durante la gara fino alle ore 13 verranno sospese di linea 40 e 64 invece la linea 51 Sara so fino le 12:30 circa altri bus subiranno deviazioni o limitazioni in chiusura il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che la rete tranviaria di Roma sarà ferma fino al 7 dicembre per consentire i lavori di manutenzione a cura Diana sta sulla sopraelevata della tangenziale il servizio Sara garantito da bus sostitutivi che seguiranno gli stessi percorsi dei tram previsto l'incremento di corse da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

