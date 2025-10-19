Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione e risulta regolare sulle strade autostrade della nostra regione parliamo di eventi a Roma prosegue la processione iniziata ieri da Piazza della Libertà dopo una veglia notturna i fedeli si rimetteranno in cammino via della Conciliazione per poi raggiungere San Pietro previste chiusure o deviazioni per il transito veicolare disagi anche per alcune linee bus di zona è sempre eventi si svolge oggi alle 8:30 alla manifestazione sportiva Rome Half Marathon una corsa alla scoperta delle bellezze della capitale il percorso della lunghezza di circa 21 Km passando tra Colosseo Circo Massimo e tanti altri luoghi storici fino a via Cavour con arrivo in via degli Annibaldi Per consentire l'allestimento delle strutture già da ieri sono stati chiusi al traffico alcune strade tra cui via Massimo via Cavour via degli Annibaldi via delle Terme di Caracalla e altre vie interessate dall'evento disagi anche per il trasporto pubblico durante la gara verranno sospese le linee qua a 51 e il 64 altri bus subiranno deviazioni o limitazioni da Rosa a Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

