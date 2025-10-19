Via Manzoni partono i lavori di riqualificazione | dureranno 18 mesi
A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri, nell’ambito del Grande Progetto Posillipo.Gli interventi, che si svolgeranno a traffico aperto, prevedono il restringimento della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
