via la bandiera della palestina dal municipio

No alla bandiera della Palestina sulla facciata del palazzo comunale di Crevalcore. Massimo Barbieri e Silvia Nicoli Marchesini, consiglieri comunali del gruppo misto – Fratelli D’Italia, nei giorni scorsi avevano inviato la richiesta a mezzo mail al sindaco Marco Martelli per far rimuovere la bandiera della Palestina che era stata esposta all’esterno della sede del municipio del paese. "In sostanza – spiegano i consiglieri di opposizione – abbiamo evidenziato al sindaco che per legge negli edifici pubblici si debbano esporre: bandiera italiana, Ue e vessillo del Comune. Nel caso di bandiere straniere, queste possono essere esposte a seguito di visita di rappresentanti stranieri e solo nei giorni della loro presenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

