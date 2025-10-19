Via al cantiere del ponte ciclopedonale tra Santa Barbara e Santa Lucia | come cambia la viabilità

Viterbotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizino i lavori per il ponte ciclopedonale sul semianello, tra Santa Lucia e Santa Barbara. Terminata la fase di espropri, si parte con il cantiere, e per consentire l'intervento presi una serie di provvedimenti sulla viabilità una serie di provvedimenti sulla viabilità.In questa prima fase. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

