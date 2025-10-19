Vescica nuova strategia prima e dopo l’intervento riduce recidive e decessi

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prospettiva concreta si apre per chi affronta il carcinoma della vescica muscolo-invasivo e non può ricevere cisplatino: la combinazione di pembrolizumab ed enfortumab vedotin, somministrata prima e dopo l’intervento, mantiene liberi da malattia oltre due pazienti su tre a due anni, con un impatto netto sulla sopravvivenza. Un cambio di passo annunciato a Berlino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

vescica nuova strategia prima e dopo l8217intervento riduce recidive e decessi

© Sbircialanotizia.it - Vescica, nuova strategia prima e dopo l’intervento riduce recidive e decessi

Approfondisci con queste news

vescica nuova strategia primaTumore della vescica: una nuova speranza per chi non può fare la chemio - Nuovi dati presentati ad Esmo mostrano che la combinazione tra immunoterapia e l’anticorpo farmaco coniugato riduce del 60% il rischio di nuovi eventi e del ... Si legge su repubblica.it

vescica nuova strategia primaTumori, cancro vescica: 70% pazienti libero da malattia a 2 anni con terapie perioperatorie - Il 70% dei pazienti con carcinoma vescica muscolo infiltrante è libero dalla malattia a due anni grazie ad una combinazione di terapie, nello specifico un farmaco ... Lo riporta msn.com

Sindrome vescica iperattiva, in Italia nuova opzione terapeutica - E' disponibile in Italia una nuova opzione di trattamento sintomatico per i pazienti adulti con sindrome della vescica iperattiva (overactive bladder - Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Vescica Nuova Strategia Prima