Vescica nuova strategia prima e dopo l’intervento riduce recidive e decessi
Una prospettiva concreta si apre per chi affronta il carcinoma della vescica muscolo-invasivo e non può ricevere cisplatino: la combinazione di pembrolizumab ed enfortumab vedotin, somministrata prima e dopo l’intervento, mantiene liberi da malattia oltre due pazienti su tre a due anni, con un impatto netto sulla sopravvivenza. Un cambio di passo annunciato a Berlino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
