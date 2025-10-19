Vertice d’urgenza Caos nel governo i ministri contro Meloni | cosa sta succedendo

– La manovra economica 2025 si trasforma nell’epicentro di una profonda crisi politica all’interno dell’esecutivo. Nelle ultime ore, diversi ministri hanno espresso il loro dissenso verso le modalità con cui è stato elaborato il documento, criticando la scelta di affidarsi a un algoritmo per la definizione dei tagli e lamentando la mancanza di un vero confronto politico. La tensione è salita rapidamente, portando la premier Giorgia Meloni a convocare un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi. L’obiettivo è chiaro: tentare di ricompattare la maggioranza e arginare una crisi che rischia di minare la stabilità del governo proprio in un momento cruciale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Vertice d’urgenza”. Caos nel governo, i ministri contro Meloni: cosa sta succedendo

