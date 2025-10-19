Verstappen vince il GP Stati Uniti e riapre il Mondiale di F1 | Leclerc conquista il podio a Austin
Verstappen vince pure a Austin e si porta a 40 punti da Oscar Piastri nel Mondiale Piloti. Norris è secondo, sul podio anche Charles Leclerc. Quarto posto per Hamilton. 🔗 Leggi su Fanpage.it
