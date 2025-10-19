Verstappen vince il gp degli Usa le Ferrari terza e quarta

AGI - Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1, sul circuito di Austin. Il pilota olandese della Red Bull, che si era già imposto nella sprint del sabato, conduce una gara totalmente in solitaria capitalizzando al meglio la pole position e guadagnando altri punti sulle McLaren di Lando Norris, secondo, e Oscar Piastri, quinto. A completare il podio la Ferrari di Charles Leclerc, che disputa un'ottima gara ma alla fine deve arrendersi a Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quarta posizione. Solo sesto George Russell, mentre Yuki Tsunoda, con la seconda Red Bull, guadagna oltre dieci posizioni e chiude settimo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Verstappen vince il gp degli Usa, le Ferrari terza e quarta

