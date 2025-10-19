Verstappen vince ad Austin davanti a Norris e Leclerc

Ilgiornaleditalia.it | 19 ott 2025

Solo quinto Piastri, alle spalle dell'altra Ferrari di Hamilton. AUSTIN (STATI UNITI) - Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di F1, andato in scena lungo il circuito di Austin. Il pilota olandese della Red Bull, che si era già imposto nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

