A sei millesimi dalla prima fila. Nelle prove ufficiali del Gran Premio di Austin finalmente le Ferrari sono protagoniste in positivo. Charles Leclerc con un giro eccezionale va a un passo dalla grande impresa, ma il terzo posto del monegasco è comunque un risultato eccezionale, così come il quinto di Lewis Hamilton. Le Rosse partiranno davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri che sembra in piena crisi e vedrà i suoi rivali per il titolo partire in prima fila. Max Verstappen infila l’ennesima pole position (e qualche ora prima aveva vinto la Sprint) mentre Lando Norris con un giro fantastico riesce a conquistare il diritto a partire al fianco dell’olandese. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Verstappen, Sprint e pole position Rinascita Ferrari, Leclerc è terzo