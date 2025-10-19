Verstappen si prende la pole pure del GP USA | la Ferrari sorride con Leclerc terzo Hamilton quinto

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen ottiene la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. Norris in prima fila, poi Leclerc, Russell e Hamilton. Piastri solo sesto davanti a Antonlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

verstappen prende pole pureVerstappen si prende la pole pure del GP USA: la Ferrari sorride con Leclerc terzo, Hamilton quinto - Max Verstappen ottiene la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. fanpage.it scrive

verstappen prende pole pureF1 GP Stati Uniti 2025, le qualifiche sprint ad Austin: la pole va a Verstappen davanti a Norris e Piastri, Ferrari indietro - Max Verstappen conquista la pole nella Sprint di Austin davanti a Norris e Piastri. Riporta motorbox.com

verstappen prende pole pureMax Verstappen vince la sprint del Gp Usa, le Ferrari in quarta e quinta posizione - Max Verstappen si prende la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verstappen Prende Pole Pure