Verstappen si prende la pole pure del GP USA | la Ferrari sorride con Leclerc terzo Hamilton quinto
Max Verstappen ottiene la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. Norris in prima fila, poi Leclerc, Russell e Hamilton. Piastri solo sesto davanti a Antonlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tarda notte di spettacolo in Texas: Verstappen si prende la pole per la Sprint del GP degli Stati Uniti dopo un duello infuocato con le McLaren. E tra i protagonisti spunta anche una sorprendente Sauber firmata Hülkenberg - facebook.com Vai su Facebook
Verstappen batte le McLaren e si prende la pole sprint. La Ferrari sempre peggio: Hamilton 8°, Leclerc 10° - X Vai su X
Verstappen si prende la pole pure del GP USA: la Ferrari sorride con Leclerc terzo, Hamilton quinto - Max Verstappen ottiene la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. fanpage.it scrive
F1 GP Stati Uniti 2025, le qualifiche sprint ad Austin: la pole va a Verstappen davanti a Norris e Piastri, Ferrari indietro - Max Verstappen conquista la pole nella Sprint di Austin davanti a Norris e Piastri. Riporta motorbox.com
Max Verstappen vince la sprint del Gp Usa, le Ferrari in quarta e quinta posizione - Max Verstappen si prende la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa ... Da msn.com