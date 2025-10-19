Verstappen in pole ad Austin davanti a Norris terzo Leclerc

Quinto Hamilton che sarà affiancato da Piastri in terza fila AUSTIN (STATI UNITI) - Max Verstappen si prende anche la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, 19esimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Austin. Dopo aver vinto la sprint partendo dalla prima. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

verstappen pole austin davantiGp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza - Max Verstappen centra il bis ad Austin e dopo il successo nella gara sprint si prende la pole position del Gp delle Americhe di domenica 19 ottobre. Come scrive msn.com

verstappen pole austin davantiVerstappen in pole ad Austin davanti a Norris, terzo Leclerc - Max Verstappen si prende anche la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, 19esimo appuntamento del Mondiale di ... Riporta italpress.com

verstappen pole austin davantiMax Verstappen non si ferma più! Splendida pole ad Austin davanti a Norris e Leclerc, quinto Hamilton - Il quattro volte campione del mondo, infatti, dopo aver vinto la Sprint Race ha centrato anche la pole position del ... Riporta oasport.it

