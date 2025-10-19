Verstappen in pole ad Austin davanti a Norris terzo Leclerc
Quinto Hamilton che sarà affiancato da Piastri in terza fila AUSTIN (STATI UNITI) - Max Verstappen si prende anche la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, 19esimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Austin. Dopo aver vinto la sprint partendo dalla prima. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
