Verstappen accorcia nel Mondiale | la classifica dopo il weekend di Austin
Comanda Piastri, Norris si è avvicinato molto ma è il fenomeno della Red Bull adesso a spaventare la coppia McLaren: la situazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
