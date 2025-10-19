Ne La Divina Commedia Dante fa un viaggio partendo dall’inferno, passando per il purgatorio e arrivando in Paradiso. La Juventus è da anni come il sommo poeta, ma si trova ancora in quel limbo tra Inferno e Paradiso, dal quale è difficile uscirne. La visione celestiale è ancora tanto lontana. Tante sono state le guide che hanno provato a prendere per mano i bianconeri e a condurli verso nuovi successi, senza riuscirci. Igor Tudor, in questo momento, è l’ultimo di questa lista, iniziata dopo il primo addio di Massimiliano Allegri, fino ad arrivare a Thiago Motta. Anche Igor Tudor sembrerebbe esser caduto in una trappola che da tempo affligge gli allenatori bianconeri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Verso Real Madrid-Juventus, Tudor chiamato a una reazione: il progetto rischia di finire