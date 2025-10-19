Veronetta torna al centro della polemica cittadina Bozza | Una zona franca Avanzi | Serve collaborazione

Veronasera.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza nel quartiere di Veronetta torna al centro del dibattito politico cittadino a seguito di un nuovo episodio di violenza avvenuto giovedì 16 ottobre in via XX Settembre, quando un uomo avrebbe aggredito un’altra persona dopo essersi impossessato di un coltello all’interno di una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

