Vernacoliere in crisi? Dissi no a Berlusconi lo stesso ho fatto con imprenditori-sciacalli che si offrono ora | la nostra libertà non è in vendita | Intervista al direttore Mario Cardinali

Parli con Mario Cardinali, il direttore del Vernacoliere – “mensile di satira, umorismo e mancanza di rispetto in vernacolo livornese e in italiano” – e pensi subito ad Highlander. Nel senso che ne era rimasto solo uno e forse se ne va anche quello. Con una lettera-comunicato choc, qualche giorno fa l’88enne fondatore della testata più irriverente d’Italia ha annunciato lo stop alle pubblicazioni dopo il numero di novembre. Il mese dei morti. Son trascorsi dei giorni, la notizia ha fatto il giro del mondo, ma la rivelazione che si trattasse solo di uno “ scherzetto ” pre-Halloween non è arrivata e allora si percepisce in lontananza il rintocco funebre di una campana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

