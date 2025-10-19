Vermeer svelato il mistero della ragazza con l’orecchino di perla

A distanza di quattro secoli, il mistero della ragazza con l’orecchino di perla è stato svelato. Il meraviglioso quadro di Jan Vermeer del 1665 ha come modello una giovane fanciulla con un turbante in testa. Un orecchino di perla pende elegantemente dall’orecchio sinistro. Le protagoniste femminili del pittore olandese sono solitamente immerse in interni domestici, sospese tra quiete e attesa. E hanno da sempre alimentato teorie, ossessioni, romanzi e film di notevole successo (pensate a “La ragazza con l’orecchino di perla” del 2003, con Scarlett Johansson). Chi è la “Ragazza con l’orecchino di perla”. 🔗 Leggi su Panorama.it

