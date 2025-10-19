Vermeer svelato il mistero della ragazza con l’orecchino di perla

Panorama.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di quattro secoli, il mistero della ragazza con l’orecchino di perla è stato svelato. Il meraviglioso quadro di Jan Vermeer del 1665 ha come modello una giovane fanciulla con un turbante in testa. Un orecchino di perla pende elegantemente dall’orecchio sinistro. Le protagoniste femminili del pittore olandese sono solitamente immerse in interni domestici, sospese tra quiete e attesa. E hanno da sempre alimentato teorie, ossessioni, romanzi e film di notevole successo (pensate a “La ragazza con l’orecchino di perla” del 2003, con Scarlett Johansson). Chi è la “Ragazza con l’orecchino di perla”. 🔗 Leggi su Panorama.it

vermeer svelato il mistero della ragazza con l8217orecchino di perla

© Panorama.it - Vermeer, svelato il mistero della ragazza con l’orecchino di perla

Altre letture consigliate

vermeer svelato mistero ragazzaVermeer, svelato il mistero della ragazza con l’orecchino di perla - Un nuovo studio rivela la vera identità della ragazza con l’orecchino di perla: Maria de Knuijt, mecenate e leader di una setta religiosa ... Segnala panorama.it

vermeer svelato mistero ragazzaSvelato il mistero di Vermeer, la Ragazza con l’orecchino di perla è una Maddalena - Dixon aggiunge dettagli sulla vita del pittore olandese del Seicento. Da repubblica.it

vermeer svelato mistero ragazzaIl dipinto della Ragazza con l'orecchino di perla nasconde un segreto (ora svelato) - Una scoperta sul dipinto noto come Ragazza con l'orecchino di perla cambia tutto quello che sappiamo su Vermeer e il soggetto raffigurato ... Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Vermeer Svelato Mistero Ragazza