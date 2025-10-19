Verissimo Paolo Ciavarro ricorda con nostalgia mamma Eleonora Giorgi

Ricordo toccante di Eleonora Giorgi a Verissimo con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: il 21 ottobre avrebbe fatto 70 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Paolo Ciavarro ricorda con nostalgia mamma Eleonora Giorgi

Leggi anche questi approfondimenti

Una famiglia che ha vissuto anni molto intensi, ma il loro legame resta più forte che mai… Domenica a #Verissimo, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia e il piccolo Gabriele Vai su Facebook

Verissimo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ricordano Eleonora Giorgia:il commovente momento - In questa domenica 19 ottobre 2025, Verissimo dedica uno dei momenti più intensi ed emozionanti al ricordo di Eleonora Giorgi. Riporta mondotv24.it

Paolo Ciavarro a Verissimo: “Soffro per mia madre, piango tanto. La sera quando sono solo…” - Paolo Ciavarro ricorda la madre Eleonora a Verissimo Paolo Ciavarro è tornato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove è tornato a ... Secondo televisionando.it

Paolo Ciavarro:«Sono diventato più uomo dopo la malattia di mia madre Eleonora Giorgi» - Tra i tanti ospiti di questa domenica, ci saranno anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, figlio e ... Riporta msn.com